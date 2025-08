Lacrime e applausi per Pierluigi “Pieri” Pilenga, l’addio davanti al suo New Pilly Bar.

Castel Cerreto. Campane a festa e un lungo applauso commosso, davanti al suo ristorante – il New Pilly Bar di Castel Cerreto, ora chiuso per lutto – hanno salutato per l’ultima volta Pierluigi Pilenga, per tutti “Pieri”, morto a 57 anni dopo una malattia fulminante. Per una volta, il bar trattoria, da sempre luogo di risate, allegria e ritrovo per l’intera frazione, ha accolto lacrime e singhiozzi, nel silenzio rispettoso di una piazza Boffi gremita di amici, clienti e conoscenti. In tanti hanno atteso l’arrivo del feretro per rendergli omaggio proprio davanti a quel locale che, per oltre vent’anni, aveva rappresentato molto più di un esercizio pubblico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it