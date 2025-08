“ Scontro ” social tra l’Acquario di San Antonio, in Texas, e una mamma. Il famoso acquario sta infatti facendo discutere per una delle sue principali attrazioni: la possibilitĂ per i visitatori di toccare un polpo gigante del Pacifico. Secondo la denuncia di una mamma, infatti, Britney Taryn, il polpo avrebbe “ attaccato ” il figlio durante una visita all’acquario. La donna ha spiegato sui social che il figlio di sei anni è praticamente “ ossessionato ” dalla vita marina. Vedendo la possibilitĂ data dall’acquario di toccare l’esemplare, la famiglia ha deciso di portare il piccolo, ma la visita si è trasformata in un incubo: mentre altri visitatori non hanno avuto problemi con il polpo gigante, il figlio di Taryn è stato “avvolto” dai tentacoli dell’esemplare e ci sono voluti, denuncia la mamma, tre dipendenti per liberarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’acquario fa toccare il polpo gigante ai visitatori, l’accusa di una mamma: “Ha fatto male a mio figlio”. Lo “scontro” su Tiktok