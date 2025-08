"Io e le mie compagne abbiamo saputo all’ultimo che la prossima stagione saremo senza squadra". A dare la notizia della rinuncia al campionato di serie B della Virtus Romagna è il capitano della formazione biancorossa Susi Faccani sui social. "Senza fare tragedie perché le tragedie sono altre, siamo a dir poco sconcertate per l’enorme mancanza di rispetto che stiamo ricevendo, noi, atlete serie che da mesi si stanno allenando e preparando alla stagione che verrà . Allo stesso tempo siamo anche molto tristi, perché per noi lo sport, il futsal, è tutto. Al via dei campionati, saremo ingiustamente a casa a guardare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Virtus rinuncia al campionato. Il capitano: "Poco rispetto per noi"