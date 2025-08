La violenza No Tav e il moralismo immorale

Per quanto mi riguarda, la brutalit√† preordinata dei No Tav non mi turba mi disgusta, il rabbioso disprezzo esercitato contro i lavoratori, i poliziotti e i beni pubblici e privati, ha fatto emergere ancora una volta e con chiarezza, il nauseante servilismo di alcuni politicanti verso ristrettissimi gruppi di delinquenti ben equipaggiati, organizzati e addestrati . L'Identit√†.

In questa notizia si parla di: violenza - immorale - moralismo - gruppi

