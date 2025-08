La violenza economica in famiglia è un reato ma come si riconosce?

Non potevo neanche firmare un contratto telefonico, figuriamoci accedere al mio stipendio. Questa frase, da avvocato, l’ho ascoltata più volte, pronunciata da donne che per anni hanno vissuto in una realtà familiare dove ogni aspetto economico – conti correnti, carte, stipendi – era intestato al coniuge. Niente bancomat, nessuna autonomia sulle spese, e spesso neanche la consapevolezza di trovarsi in una forma di abuso. Quando si rivolgevano a uno sportello antiviolenza, venivano considerate fortunate, perché almeno non venivano picchiate. È proprio questo il paradosso che rende la violenza economica subdola e pericolosa: non lascia lividi, ma mina la libertà personale, togliendo dignità e potere decisionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La violenza economica in famiglia è un reato, ma come si riconosce?

