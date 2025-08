La vera sfida di Conte è il bis scudetto che non riesce dai tempi del Grande Torino

Fatta eccezione per le tre big storiche Inter, Juve e Milan, ripetersi dal '48-49 è un'impresa fallita da tutti: dalla Fiorentina di Bernardini al Bologna di Bulgarelli, passando per il Cagliari di Riva e lo stesso Napoli di Maradona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La vera sfida di Conte è il bis scudetto che non riesce dai tempi del Grande Torino

In questa notizia si parla di: vera - sfida - conte - scudetto

A Wimbledon la vera sfida è quella dell'orologio più bello - Wimbledon 2025, più che un torneo, sembra il red carpet dell’estate. Sì, certo, in campo si gioca il miglior tennis del mondo.

La Promessa: Amalia costringe Lope a rinunciare a Vera, Maria sfida Petra e segreti escono - Nel corso della prossima puntata de La Promessa, in onda sabato 31 maggio, svariate tensioni si accavalleranno creando un clima carico di sospensione e incertezza.

Virtual production, rappresentare la realtà nel cinema è la vera sfida - Siamo stati negli studi di STS Communication per vedere da vicino uno dei centri di produzione virtuale audiovisivi più avanzati a livello nazionale

A due giorni dalla sfida contro l’Arsenal di Arteta Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, tracciando gli obiettivi per la prossima stagione Allegri in tournée si prepara ad affrontare l’Arsenal e ad accogliere rinforzi per il suo Milan. Intanto Vai su Facebook

La vera sfida di Conte è il bis scudetto che non riesce dai tempi del Grande Torino; Napoli-Inter, chi salta la sfida scudetto: tutti gli indisponibili; Corsa Scudetto, gli infortuni cambiano la strada del Napoli: Conte ritrova le due punte e spera nelle seconde linee.

Leao carica il Milan: “Quest’anno saremo una vera squadra”. Allegri: “Pronti alla sfida scudetto” - Alla vigilia del test contro Perth Glory, Allegri e Leao parlano di obiettivi, spirito di squadra e scudetto. Da informazione.it

La sfida di Conte e del Napoli: scudetto e Champions con lo specialista De Bruyne. Test fisici e quella domanda di Antonio ai suoi - De Bruyne, lo specialista, indica la via per lottare sia per lo scudetto sia per ben figurare in Champions: è questa la sfid ... Scrive corriere.it