La truffa del Pos mobile | pura psicosi o realtà?

Da Milano a Roma fino a Napoli, c'è una psicosi legata a fantomatici furti avvenuti attraverso l'impiego di Pos portatili. In parte dovuta al riemergere sui social di (vecchi) video virali, falsamente proposti come girati in Italia ma provenienti da altri Paesi (e con il sospetto che siano filmati realizzati ad arte, con attori e attrici nelle parti dei sedicenti borseggiatori 2.0). In parte, però, perché è di pochi giorni fa l'arresto a Sorrento di una donna di 36 anni: fermata dalle forze dell'ordine per furto di una banconota da 100 euro, le è stato trovato un Pos portatile nella borsa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

