La trappola del Biciplan Cantieri fermi solo divieti | Situazione insostenibile

Biciplan, esplode il caso Linea 15: cantieri fermi, zero trasparenza e la Lega accusa. "Situazione inaccettabile, servono risposte subito" Una pista ciclabile mai iniziata, cantieri fantasma e ordinanze che bloccano la viabilit√† senza produrre un solo metro di lavoro effettivo. √ą questo il quadro che si sta delineando attorno alla Linea 15 del Biciplan di Citt√† Metropolitana, il progetto che avrebbe dovuto collegare Milano a Busto Arsizio passando per Nerviano, ma che oggi √® finito nel mirino della Lega, sia a livello comunale che metropolitano. L‚Äôinfrastruttura, annunciata con toni trionfali come un‚Äôopera simbolo della mobilit√† sostenibile del futuro, si sta trasformando in un caso politico incandescente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

