A partire da domani, per la Compagnia dell’Aschera di Corfino, presieduta da Dorino Tamagnini, seguirĂ un mese impegnativo con ben sette rappresentazioni teatrali, a iniziare con l’opera "Steveme meglie quand’un eveme nulla" (Stavamo meglio quando non avevamo nulla), scritta da Ameri Chiari. Si parte appunto domani, alle 21 da Piazza delle Tre Fontane con gli attori Ameri Chiari, Daria Santini, Domenico Vanni e Piero Santi e la presentatrice Patrizia Ferri. "Il testo – spiega Ameri Chiari –, scritto nel 2016, ripercorre le tradizioni, gli eventi e i ricordi della transumanza in Campaiana, le attivitĂ , i giochi calendarizzati con date precise, come il termine della fienagione che rappresentava un’attivitĂ fondamentale per la sussistenza degli abitanti e veniva festeggiata con una grande festa che si teneva in localitĂ Ballatoio in Campaiana e terminava nella piazza delle Tre Fontane a Corfino, cuore del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La transumanza e le sue tradizioni. Sul palco la Compagnia dell’Aschera