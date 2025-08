La Terza Via verso la democrazia | in Parlamento il piano della Resistenza per la fine del regime iraniano

Con la fine della guerra dei 12 giorni, è terminato anche il racconto della repressione del regime iraniano. Ma non è terminata la battaglia della Resistenza in nome della libertĂ . Una Terza Via per il futuro dell’Iran, che non passa per “ l’intervento militare straniero”, nĂ© per “ la dittatura religiosa o il suo compiacimento “. Ma per “ il cambio di regime, ad opera del popolo iraniano e della sua resistenza organizzata”. – notizie.com Un piano composto da dieci punti è stato presentato da Maryam Rajavi, diplomatica iraniana e presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana in Parlamento, durante la conferenza The Next Iranian Massacre is Unfolding in Plain Sight. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “La Terza Via” verso la democrazia: in Parlamento il piano della Resistenza per la fine del regime iraniano

In questa notizia si parla di: regime - resistenza - iraniano - terza

Iran, membro Resistenza: “Regime non interromperà mai il programma per la bomba atomica” - “La dittatura religiosa che governa l’Iran è la fonte del terrorismo e della guerra nella regione. Non interromperà il programma per la costruzione della bomba nucleare, né il suo interventismo bellico in Medioriente, perché perderebbe l’egemonia e le garanzie per la propria sopravvivenza, crollando di conseguenza”.

All'Eur il terzo Vertice mondiale per l'Iran libero. Maryam Rajavi: «Presto arriverà l'alba della democrazia»; Iran, la carica di Maryam Rajavi in Italia: “Questo è il momento di abbattere il regime”; Rajavi: Il cambio di regime in Iran parta dal popolo.

All'Eur il terzo Vertice mondiale per l'Iran libero. Maryam Rajavi: «Presto arriverà l'alba della democrazia» - La presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (NCRI), ha lanciato un messaggio di speranza. roma.corriere.it scrive

Rajavi: "Il cambio di regime in Iran parta dal popolo" - Ne' dittatura religiosa ne' intervento militare straniero: l'Iran deve percorrere una terza via, un cambio di regime che parta dal popolo. Come scrive msn.com