La tenacia della Venere. Andare oltre le difficoltà. Con un armo in meno per continuare a stupire.

Piccola, ma con tanta voglia di fare bene e di provare a stupire, nonostante le molte difficoltĂ . Alla Venere Azzurra non manca la tenacia, non solo in acqua, ma anche in altre sedi: come quella del Tar, che solo un anno fa vedeva la borgata giallazzurra lottare a suon di carte bollate per mantenere i propri spazi, in una battaglia contro il Comune di Lerici che, seppur vinta, ha lasciato i suoi strascichi: per risanare i conti appesantiti anche dalle spese legali, l’associazione marinara con sede a San Terenzo ha dovuto vendere la terza barca da Palio a un’altra borgata (sempre del territorio lericino; ndr). 🔗 Leggi su Lanazione.it

