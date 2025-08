La nuova la tangenzialina di Castello Brianza è aperta al transito. È un nastro d’asfalto lungo 600 metri e largo 7 e mezzo. Consente di bypassare il nucleo storico della frazione di Cascinette Nere, a Castello Brianza appunto. È una variante della Sp 52 Molteno - Rovagnate, che, nel tratto di via Roma, attraversava il piccolo abitato. La tangenzialina serve sia a chi a Cascinette Nere abita per non essere più assediati dal traffico, sia agli automobilisti di passaggio, che non sono così più costretti a percorrere una strada molto stretta con due curve. Vale pure per gli automobilisti diretti alla vicina area artigianale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tangenzialina. Taglio del nastro a Castello Brianza