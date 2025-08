La tangenziale di Tirano sarà completata prima delle Olimpiadi

La Variante di Tirano sarà completata entro le Olimpiadi. Lo ha confermato oggi pomeriggio, durante un sopralluogo tecnico all’area di cantiere lungo la SS38 "dello Stelvio", il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, affiancato dai vertici Anas e dal commissario. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Novità INPS: finalmente sarà possibile, gli italiani tirano un sospiro di sollievo - Annuncio importante dell’INPS che cambierà la vita a milioni di cittadini italiani: la novità e tutte le informazioni utili Buone notizie per gli italiani: tra pochi giorni sarà molto più semplice interfacciarsi con l’INPS.

