La Svizzera sorpresa e delusa dai dazi Usa al 39% | Assurda la posizione di Trump

Il governo federale svizzero desidera proseguire i negoziati con l’amministrazione statunitense, che intende imporre una sovrattassa punitiva del 39% sui prodotti svizzeri importati negli Stati Uniti a partire dal 7 agosto. Il Consiglio federale ha rilevato “con grande rammarico ” che gli Stati Uniti – nonostante i progressi compiuti nei colloqui bilaterali e “l’atteggiamento molto costruttivo della Svizzera fin dall’inizio” – intendono applicare dazi doganali unilaterali aggiuntivi “di importo considerevole sulle importazioni dalla Svizzera”, ha dichiarato un portavoce del ministero delle Finanze all’agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Svizzera “sorpresa e delusa” dai dazi Usa al 39%: “Assurda la posizione di Trump”

