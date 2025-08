La storia vera dietro a Trainwreck | assalto all’Area 51

Disponibile dal 29 luglio su Netflix, Trainwreck: assalto all’Area 51 esplora cosa accadde quando i teorici della cospirazione si riunirono in una base militare altamente protetta nelle zone rurali del Nevada, convinti che fosse lì che il governo stesse conducendo ricerche top secret sugli UFO. L’idea nasce da un evento di Facebook scritto per scherzo. Quando Matty Roberts di Bakersfield, California, creò l’evento pubblico di Facebook “ Assalto all’Area 51 ” per il 20 settembre 2019 alle 3 del mattino, non si aspettavano che diventasse virale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

3 Novità sulle piattaforme: Netflix, Prime, Disney+, Now, Paramount+, Raiplay etc.. 29 - NOVITA' SULLE PIATTAFORME - Trainwreck: assalto all'Area 51 - NETFLIX Questa è la storia del più grande shitpost (condivisione) mai realizzato. Quando il ventenne Ma Vai su Facebook

