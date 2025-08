La storia di Trigno e Chiara Bacci dopo Amici prosegue a gonfie vele il romantico saluto alla stazione di Milano

L'amore tra Chiara Bacci e Trigno continua a gonfie vele, anche dopo la fine di Amici. I due si vedono meno a causa dei rispettivi impegni, ma i loro incontri sono piĂą che romantici, come quello filmato alla stazione di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trigno - chiara - bacci - amici

Chiara Bacci si apre sul futuro con Trigno dopo Amici 24 e fa sognare i fan della coppia - Chiara Bacci ha discusso a Verissimo del suo futuro con Trigno dopo la fine di Amici 24. Ecco cos'ha rivelato la ballerina L'articolo Chiara Bacci si apre sul futuro con Trigno dopo Amici 24 e fa sognare i fan della coppia proviene da Novella 2000.

Amici 24, Chiara Bacci a Verissimo: il futuro da professionista e l’amore con TrigNO: "ho buone aspettative" - Eliminata a un passo dalla semifinale, Chiara Bacci a Verissimo ha parlato sul futuro da professionista ad Amici e ha raccontato l'amore nato con TrigNO durante il talent show di Maria De Filippi.

Trigno in lacrime riabbraccia i genitori ad Amici 24, la mamma parla della fidanzata Chiara: “Mi piace tanto” - A un passo dalla finale di Amici 24, Trigno ha ricevuto una sorpresa da parte dei genitori che non vedeva da mesi.

Temptation Island, anche Alfonso D’Apice sbotta dopo le dichiarazioni di Perla e Lino: “Forse si dimenticano che…” “Troppo facile dare la colpa agli altri per non prendersi le proprie responsabilità ” ha scritto in un lungo sfogo social Vai su Facebook

La storia di Trigno e Chiara Bacci dopo Amici prosegue a gonfie vele, il romantico saluto alla stazione di Milano; Ma TrigNO di Amici sta per sposarsi? Come mai può darsi che qualcuno se lo stia chiedendo; TrigNO, la foto mano nella mano con Chiara Bacci.

Amici 24, nessuna crisi per Trigno e Chiara: la smentita piena d’amore/ La prima vacanza di coppia - Chiara Bacci e Trigno si mostrano di nuovo insieme: come procede la storia d'amore tra gli ex allievi di Amici ... ilsussidiario.net scrive

Amici 24, procede a gonfie vele la relazione tra TrigNO e Chiara ed un romantico video diventa virale sui social - Una delle coppie più carine uscite fuori quest'anno dal talent Amici è sicuramente quella formata da TrigNO e Chiara Bacci. Da isaechia.it