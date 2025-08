La stagione del segno zodiacale Leone | l’arte di brillare

Life&People.it “Il lusso è libertà . È poter essere chi sei, senza doverti giustificare.” Yves Saint Laurent Tra tutti i segni zodiacali, il Leone è l’unico che non si veste per piacere, si veste per splendere. Incarna il Sole che governa il suo archetipo: presenza, calore, potere personale. Il suo stile non è mai banale né mimetico, ma nasce dalla certezza interiore di meritare attenzione. Chi nasce sotto il segno del Leone – o ha forti posizionamenti nel segno, come Venere o l’Ascendente – ha un rapporto molto intimo con il concetto di immagine. Ma non si tratta di vanità fine a sé stessa. Piuttosto, di un bisogno viscerale di esprimere la propria regalità attraverso la forma, la materia e il dettaglio. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it