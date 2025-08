La squadra di Zerbini ecco la segreteria | Pronti all’ascolto dei cittadini

Nel corso della prima assemblea dell’ Unione comunale Pd di Ferrara la segretaria Giada Zerbini ha presentato all’assemblea la nuova segreteria comunale. "La composizione della segreteria – spiegano dal partito – è stata composta per corrispondere ai nuovi bisogni della città , nel segno della discontinuità rispetto al passato e con profili innovativi, per essere pronti all’ascolto dei suoi cittadini, per coinvolgere enti e associazioni del territorio nella formulazione di idee e nuovi progetti, utili a soddisfare nuovi bisogni e richieste che provengono per migliorare il territorio di Ferrara". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

