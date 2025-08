La squadra al lavoro in Inghilterra Martinelli studia da campione | Allenarsi con De Gea? Un sogno

Tra una nuvola e l’altra, nel cuore della campagna dello Staffordshire impreziosita di tanto in tanto da qualche cottage dai mattoni rossi tipico del mondo inglese, prosegue duro come non mai il lavoro della Fiorentina in vista delle tre amichevoli internazionali: si inizierĂ dopodomani a Leicester contro le Foxies mentre subito dopo sarĂ la volta del Nottingham Forest (5 agosto) e Manchester United (9 agosto). Tre appuntamenti ai quali Stefano Pioli vuole arrivare al meglio ed è per questo che anche ieri, nella doppia seduta a cui la squadra ha preso parte, i ritmi sul campo sono stati altissimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La squadra al lavoro in Inghilterra. Martinelli studia da campione: "Allenarsi con De Gea? Un sogno»

