Si chiude domani la fase sperimentale degli Street tutor a Monza - la misura adottata dall’amministrazione comunale per presidiare la movida cittadina - e non si sa se sarà rinnovata. Otto operatori, suddivisi in due squadre, hanno prestato servizio ogni venerdì e sabato sera, dalle 20 all’una di notte, nelle aree più frequentate del centro, con il compito di prevenire disordini e promuovere il rispetto delle regole nei luoghi pubblici. Ma ora che il periodo di prova si avvia alla conclusione, il destino della misura resta incerto. La questione è approdata in Consiglio comunale, dove il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) ha chiesto chiarimenti al sindaco Paolo Pilotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La sperimentazione al capolinea. Scade la misura anti-malamovida. In bilico il destino degli Street tutor