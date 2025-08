Gli astronauti rimasti a terra per un anno a causa dei problemi della navicella Starliner della Boeing sono decollati dal Kennedy Space Center della Nasa, in Florida, a bordo della SpaceX di Elon Musk, diretti alla Stazione spaziale internazionale (Iss). L’equipaggio di quattro astronauti di Stati Uniti, Giappone e Russia sostituirà i colleghi che erano partiti per l’Iss a marzo e i due astronauti Nasa rimasti da mesi bloccati sulla Stazione. La loro capsula SpaceX dovrebbe raggiungere il laboratorio orbitante questo fine settimana e rimanervi per almeno sei mesi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La SpaceX è partita con 4 astronauti: le immagini del lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale