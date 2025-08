La sostenibilità in cooperativa | aperta la quinta edizione del concorso di Confcooperative

Un’occasione per raccontarsi, valorizzare le buone pratiche e condividere il contributo concreto della cooperazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Torna anche quest’anno il concorso ‘La sostenibilità in cooperativa’, promosso da Confcooperative. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è aperta a tutte le cooperative aderenti a Confcooperative e in regola con gli adempimenti sociali, e rappresenta un’opportunità per mettere in luce – attraverso fotografie e cortometraggi – i progetti e le attività che rispecchiano l’impegno quotidiano del mondo cooperativo verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

