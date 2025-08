La sorpresa di Sonia Barrile | incinta dopo Temptation Island

Un annuncio inaspettato scuote il mondo di Temptation Island: Sonia Barrile è incinta e la sua storia d'amore con Simone Margagliotti si riaccende. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - La sorpresa di Sonia Barrile: incinta dopo Temptation Island

In questa notizia si parla di: sonia - barrile - incinta - temptation

Simone Margagliotti si professa single: la storia con Sonia Barrile non sarebbe ripresa dopo Temptation Island - Simone Margagliotti e Sonia Barrile non sarebbero tornati insieme dopo il falò di confronto andato in onda a Temptation Island.

Sonia Barrile di Temptation Island è incinta: cosa è successo dopo il falò con Simone Margagliotti - Sonia Barrile sarebbe incinta: lo avrebbe scoperto dopo la registrazione del programma Temptation Island, dal quale è uscita separata dal fidanzato Simone Margagliotti.

Sonia Barrile incinta dopo Temptation Island: Simone l’ha tradita, ma ora tutto cambia? - Dopo la rottura al falò finale, Sonia ha scoperto di aspettare un figlio da Simone Margagliotti. La notizia arriva a sorpresa, poche ore prima del "mese dopo".

Sonia Barrile di Temptation Island è incinta e torna insieme a Simone Margagliotti dopo il tradimento: «Gli do l'ultima possibilità» Vai su X

Sonia Barrile sarebbe incinta! Lo avrebbe scoperto dopo la registrazione del programma Temptation Island, dal quale è uscita separata dal fidanzato Simone Margagliotti. Cosa sarebbe successo alla coppia una volta tornati a casa https://fanpa.ge/dMfUQ Vai su Facebook

Sonia Barrile di Temptation Island incinta. La storia con Simone, il tradimento e come stanno un mese dopo; Colpo di scena a Temptation Island: Sonia B. è incinta! La reazione del fidanzato Simone - Il video; Sonia Barrile incinta dopo Temptation Island: Simone l’ha tradita, ma ora tutto cambia?.

Temptation Island, Sonia Barrile incinta di Simone: “Il test di gravidanza dopo il programma”, cosa è successo - L'annuncio ufficiale di Filippo Bisciglia nella puntata di Temptation Island "un mese dopo" ... Da fanpage.it

Colpo di scena a Temptation Island, dopo il tradimento la scoperta: “Sono incinta” - Lei resta ferita, ma Simone promette: "Sarà la mamma migliore". Lo riporta donnaglamour.it