La Slovenia non venderà più armi a Israele | è la prima volta in Ue

Il Governo sloveno impone un divieto totale sull'importazione, l'esportazione e il transito di armi da e verso Israele. Come riporta Tv Capodistria, si tratta di un gesto senza precedenti poiché la Slovenia è il primo paese europeo ad agire in tal senso. Un atto che arriva dopo altri chiari. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

A molti questo volto dirà poco. Si chiama Robert Golob, è il premier progressista della Slovenia. E, col governo di cui è a capo, ha appena scritto una pagina storica in Europa. La Slovenia ha approvato ufficialmente in Parlamento un decreto con cui ha vietato

