La sinistra radical chic vuole il caffè salato | Oscar Farinetti propone l’aumento a 2,50 euro a tazzina…

Secondo il proprietario di Eataly, Oscar Farinetti, un caffè dovrebbe costare almeno 2,50 euro. A riportarlo è il Corriere della Sera, che ha parlato dell’incontro tra l’imprenditore piemontese il presidente della Kimbo spa Mario Rubino, che si è tenuto la scorsa settimana nello stabilimento dell’azienda di torrefazione a Melito, alle porte di Napoli. Eppure il caffè, fin dai tempi meno recenti, è stata sempre una bevanda dal costo inferiore perché accessibile a tutti. Si tratta di un consumo che può permettersi chiunque, senza distinzione di reddito e classe sociale. «Il mio papà, ex partigiano e idealista con uno sguardo all’Europa, lanciò nel 1967 il marchio Unieuro – ha spiegato Farinetti – e da allora ho capito che occorre sempre guardare alla qualità, cosa che mi ha ispirato anche nell’esperienza di Eataly. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sinistra radical chic vuole il caffè “salato”: Oscar Farinetti propone l’aumento a 2,50 euro a tazzina…

Comunicato Stampa: Oscar Farinetti in Kimbo: “Oggi una tazzina di caffè al bar non dovrebbe costare meno di € 2,50” - La grande esperienza di A corredo dell'incontro, Kimbo ha elaborato un'infografica che mostra come si suddivide il prezzo di una tazzina di caffè da 2 euro, per offrire uno spunto concreto di riflessione sul reale valore della qualità.

“Il caffè? Deve costare almeno 2,5 euro, non meno di una bibita”. La difesa di Oscar Farinetti - A Napoli si è svolto un confronto tra Farinetti e Rubino sull’importanza del caffè italiano. Al centro del dialogo: qualità, filiera, crisi dei costi e impegno sociale

Oscar Farinetti , fondatore di Eataly, riaccende il dibattito sul prezzo del caffè, proponendo un costo minimo di 2,50 euro a tazzina. Questa provocazione nasce dalla necessità di valorizzare la qualità del prodotto ? e la dignità del barist ?, da lui definito il "c Vai su Facebook

“Il caffè? Deve costare almeno 2,5 euro, non meno di una bibita”. La difesa di Oscar Farinetti - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/attualita/caffe-costo-farinetti/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1753896692 Vai su X

