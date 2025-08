La sinistra paga i dazi ai pregiudizi da cortile

Anziché preoccuparsi per i posti di lavoro italiani, oggi più a rischio di ieri, la sinistra sui dazi processa von der Leyen (spacciata per un fenomeno finché brandiva il capriccio verde) e la premier Meloni (fino a ieri descritta isolata e oggi all'opposto, cioè fallimentare suggeritrice perché improvvisamente rilevante). È incredibile e puerile quanto la sinistra dica tutto e il suo contrario pur di piegare i fatti al proprio pregiudizio un po' da cortile. Ora, premesso che i dazi sono una bestemmia che farà male anche all'America, essendo una tassa sui consumatori americani, che falliranno l'obiettivo di portare aziende europee a produrre lì perché servirebbe manodopera (leggasi immigrati) che Trump non vuole, e detto che incassiamo quanto l'impalpabilità politica europea merita, prima di fasciarci la testa vediamo, nell'ordine: quanta elasticità avranno i nostri prodotti sullo scaffale americano, se gli americani saranno o meno disposti a pagarli di più, e se presenteranno il conto del rincaro a Trump, nelle urne, anziché ai nostri posti di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sinistra paga i dazi ai pregiudizi da cortile

