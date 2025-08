La sinistra canta vittoria? Paragone | I giudici faranno vincere la destra ovunque

"Giorgia Meloni sull'immigrazione è stata un disastro. Oggi dovrebbe soltanto chiedere scusa, e invece lei che fa? Preferisce usare il capro espiatorio delle toghe rosse europee". Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle va all'assalto della premier dopo la sentenza della Corte Ue sulla definizione dei paesi sicuri, colpo al sistema Albania del governo visto con favore da molti Paesi dell'Unione. Il grillino è ospite di 4 di sera su Rete 4, insieme tra gli altri a Gianluigi Paragone: "I centri in Albania un fallimento? No, assolutamente, ma lo diranno anche gli elettori e si vedrà nei sondaggi - afferma il giornalista -  se tu metti la parola migrazione accanto alla sinistra ti copri gli occhi e ti tremano i polsi.

