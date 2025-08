La signora del teatro che fu al servizio del cinema d’autore Con classe unica

È morta l’altra nel sonno, a Roma, Adriana Asti. La grande attrice aveva 94 anni e da una ventina di giorni era ricoverata in una clinica di Roma, Villa Salari. Nata (come Adelaide Aste) a Milano il 30 aprile 1931, Adriana Asti aveva lavorato con i registi più grandi del cinema e del teatro del nostro Paese, da Strehler a Visconti, da Bertolucci a Ronconi. In seconde nozze aveva sposato il regista Giorgio Ferrara, morto due anni fa. I funerali si terranno domani, alle ore 11, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Sguardo indimenticabile, un piglio che in scena la rendeva protagonista sempre e comunque, una vita per il palcoscenico, ma anche per il cinema e per la cultura: è morta nel sonno a 94 anni nella clinica Villa Salaria a Roma dove era ricoverata da alcuni giorni Adriana Asti, nata Adelaide Aste a Milano il 30 aprile 1931. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La signora del teatro che fu al servizio del cinema d’autore. Con classe unica

