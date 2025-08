La sfida entra in classe Per la prima volta si sono dati battaglia i ragazzi delle superiori

Dopo un secolo, il Palio è entrato anche a scuola. I ragazzi degli istituti superiori cittadini infatti hanno respirato l’atmosfera della disfida remiera partecipando alla prima edizione della rassegna che ha visto i ragazzi protagonisti sui gozzi messi a disposizione dalle borgate. L’iniziativa che si è disputata lo scorso giugno è stata organizzata da Comune, Comitato, Panathlon e Uisp e si è svolta sulla distanza di 500 metri. Al via in questa prima edizione cinque istituti di scuola superiore della provincia. Ha vinto, aggiudicandosi l’opera d’arte realizzata da Giuliano Tomaino sono stati i ragazzi in rappresentanza delll’istituto Cardarelli, che hanno preceduto nella graduatoria – sulla base dei punteggi delle singole gare – l’alberghiero Casini, il nautico Sauro, il Fossati e il liceo classico Costa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sfida entra in classe. Per la prima volta si sono dati battaglia i ragazzi delle superiori

