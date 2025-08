La sfida difficile | perché la Serie A vuole portare il campionato negli Stati Uniti

Non solo la sfida tra Milan e Como a inizio febbraio 2026, sfrattata da San Siro occupato dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La Lega Serie A voleva portare all'estero, specificatamente negli Stati Uniti, tutta la prima giornata della stagione che scatterà a fine agosto. La rivelazione del presidente Ezio Maria Simonelli, che ne ha parlato al Corriere della Sera rammaricandosi per non essere riuscito a completare il disegno ("Sarebbe bello poterlo fare in futuro, quando magarti ci saranno regole più permissive") fa discutere e apre un nuovo fronte per il calcio italiano.

