La Serie A vuole cambiare l'orario delle partite serali | il motivo sono i bambini

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, in un'intervista ha dichiarato che proporrà in futuro un cambio d'orario per le partite serali: "Fosse per me si inizierebbe alle 20". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In lega serie A stanno valutando l'anticipo delle partite serali alle Ore 20:00 anziché il solito orario delle 20:45. Parlando di TV, ne beneficerebbero i prime time. Per gli access invece del 1° tempo si beccherebbero il 2°, ma sempre 45min. Vai su X

