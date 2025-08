La sentenza della Corte Ue affossa il modello Albania e dà torto al governo Meloni – il nuovo episodio di Nel caso te lo fossi perso

Il nodo Albania. La Corte Ue: la definizione di Paese sicuro va verificata dai giudici La sentenza europea è stata depositata. E pare lasciare pochi margini alla linea del Governo, che si dice "sorpreso" e "preoccupato". Per i ricorrenti, è uno stop alle mosse dell' Vai su Facebook

Con la sentenza di oggi la Corte di giustizia europea mette nero su bianco il fallimento totale del modello Albania fortissimamente voluto dal governo Meloni: la Corte stabilisce due principi fondamentali: la designazione di Paesi terzi come Paesi di origine sic Vai su X

La sentenza della Corte di giustizia dell’Ue sui Paesi “sicuri”; La Corte di giustizia dell’Ue boccia il “modello Albania”; La Corte Ue dà torto a Meloni sui centri in Albania: I giudici devono esprimersi sui Paesi sicuri.

Albania, Schlein: governo responsabile di scelta illegale - Con un video su Instagram, la segretaria del PD, Elly Schlein, commenta la sentenza della corte di giustizia europea sulla normativa che indica i paesi sicuri per il rimpatri ... Lo riporta quotidiano.net