La scuola paritaria tra sfide e speranze | l’appello di Suor Anna Monia Alfieri

Suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica, sottolinea il ruolo fondamentale della scuola paritaria come alternativa al monopolio statale. Nonostante difficoltĂ e ostacoli ideologici, queste scuole resistono e chiedono una riforma istituzionale che garantisca equitĂ e libertĂ di scelta educativa per tutte le famiglie italiane Il valore della scuola paritaria nella societĂ italiana . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: scuola - paritaria - suor - sfide

Scuola paritaria dirama interpello nazionale per supplenti di matematica, Italiano, Francese nell’a.s. 2025/26 - L'Istituto Paritario Parini di Cecina (Livorno) ha diramato un interpello nazionale per la ricerca dei seguenti docenti L'articolo Scuola paritaria dirama interpello nazionale per supplenti di matematica, Italiano, Francese nell’a.

Tagli alla scuola pubblica, ma investimenti sulla paritaria: così si sfregia la nostra identità - di Davide Trotta I proclami trionfalistici del numero uno di viale Trastevere, fiero degli imponenti investimenti sul settore scolastico, tradiscono la propria fallacia quando messi alla prova dei fatti.

Un anno scolastico ricco di esperienze alla scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” di Tavernelle - Si avvia alla conclusione un anno scolastico particolarmente significativo per la scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” di Tavernelle, che ha saputo distinguersi per un’offerta formativa ricca e stimolante, capace di coniugare didattica ed esperienza diretta sul territorio.

Brienza - Grande festa ieri pomeriggio in piazza Guglielmo Marconi per l'ultima giornata dell'estate ragazzi. Il viaggio denominato "il mio tesoro" iniziato il 20 giugno,che quest'anno ha registrato quasi il centinaio di iscritti tra i ragazzi di scuola primaria e sec Vai su Facebook

Roma ospita l’80ª Assemblea elettiva FIDAE: due giorni tra memoria, confronto e futuro della scuola cattolica; Da Catania a Napoli: negli Atenei italiani fino al 3 Aprile la Settimana della Sociologia - Dalla scuola alla sostenibilità : le nuove sfide della sociologia italiana; Università Parthenope e Rotonda Diaz: Nessuno escluso! Sfide e opportunità educative con Baskin e sport inclusivi.

Suor Anna Monia Alfieri: “La scuola paritaria resiste nonostante tutto, serve una riforma per l’equità educativa” - Suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica ed esperta di politiche scolastiche, ha lanciato un appello accorato per la difesa del sistema paritario. Scrive orizzontescuola.it

Scuola paritaria: Iemmi (Fism), “tante difficoltà ma pronti a ... - Scuola paritaria: Iemmi (Fism), “tante difficoltà ma pronti a raccogliere le nuove sfide” ... Segnala agensir.it