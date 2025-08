La Schlein fa il verso alla Meloni dopo la sentenza Ue | Cpr in Albania non fun-zio-ne-ran-no!

"I centri in Albania non fun-zio-ne-ran-no". È raggiante Elly Schlein dopo la sentenza della Corte di giustizia europea sul protocollo Italia-Albania e sulla definizione di Paesi. Una felicità tale da spingerla a fare il verso a Giorgia Meloni nel corso di un comizio a Force, nelle Marche, per sostenere la traballante candidatura di Matteo Ricci. La segretaria del Partito Democratico ha infatti fatto ironicamente riferimento a quanto aveva dichiarato il primo ministro dal palco di Atreju a dicembre ( "I centri in Albania funzioneranno, ci dovessi lavorare ogni notte", ndr). Ora, dopo l'assist delle toghe, la Schlein va all'attacco: "La corte di giustizia europea ha dato torto al governo italiano su quegli inumani e cinici centri in Albania.

Centri in Albania, Schlein: Su Cpr propaganda becera dal Governo - (Agenzia Vista) Milano, 17 maggio 2025 “Avevano promesso ai loro elettori che era un modo per non far venire le persone in Italia.

Schlein: dl Albania propaganda su pelle migranti e tasche italiani - Roma, 15 mag. (askanews) – Il dl Albania è solo “propaganda” fatta sulla “pelle dei migranti” e sulle “tasche degli italiani”.

Elly Schlein sconcertante su Piantedosi: "Si confina in Albania" - A corto di argomenti la segretaria del Pd, Elly Schlein, si aggrappa a un disguido diplomatico per infangare il governo e il titolare del Viminale: "Un appassionato di respingimenti che viene respinto per ingresso irregolare", afferma a 'E' sempre Cartabianca' su Retequattro riferendosi a quanto accaduto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in Libia.

È arrivata una nuova mazzata della Corte Costituzionale al governo Meloni e al ministro Piantedosi. Con la sentenza numero 96 la Consulta ha bocciato i trattenimenti dei migranti nei Cpr in Albania e in tutto il suolo italiano in quanto ledono la libertà personal Vai su Facebook

Migranti, Schlein: scelta Meloni illegale - "Si prendano la responsabilità di non aver letto le leggi italiane ed europee" e aver creato "centri inumani in Albania" per i migranti, dice la segretaria del Pd ... Riporta rainews.it

Sentenza Ue sui paesi sicuri. Le opposizioni contro il governo. Salvini: "Decisione scandalosa". Anm: "Nessuno remava contro" - Palazzo Chigi contro la Corte di giustizia Ue che "rivendica spazi che non le competono". Secondo huffingtonpost.it