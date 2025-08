La Schindler School Via alle candidature | ascensoristi si diventa

Torna Schindler School, la scuola del colosso degli ascensori con quartier generale a Concorezzo per formare in casa tecnici capaci di intervenire per risolvere un guasto o per la manutenzione. Venti posti per under 25, Monza e la provincia sono fra i territori dove si raccolgono le candidature. Lezioni post diploma o per ragazzi che abbiano terminato il quarto anno delle superiori, che avranno così la possibilità di imparare un mestiere sicuro. Come in altri settori, mancano specialisti e il famoso marchio provvede da sé. Diversi i partner, Gi Group per l’orientamento, Fondazione Mobilita Academy di Milano per la teoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Schindler School. Via alle candidature: ascensoristi si diventa

