La scelta obbligata di Von der Leyen

Quasi tutti i politici e commentatori hanno bollato l'accordo sui dazi tra Ue e Usa come una resa ignominiosa. Ma Ursula von der Leyen è una politica navigata, per quanto.

Von der Leyen difende la scelta di scavalcare il Parlamento Ue sul riarmo: “Giustificato da sfide urgenti ed esistenziali” - Scavalcare il Parlamento europeo impedendogli di esprimersi sul programma di prestiti da 150 miliard i per incentivare l’acquisto congiunto di armi? “Pienamente giustificato ” perché occorre “una risposta eccezionale e temporanea a una sfida urgente ed esistenziale “.

Ue-Cina, von der Leyen: “Riequilibrare relazioni”. Xi: “Bisogna fare scelta giusta” - (Adnkronos) – Ursula von der Leyen vola in Cina per incontrare il leader Xi Jinping. "In questi 50 anni la cooperazione è cresciuta in termini di profondità e di portata.

