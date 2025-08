La Russia sta preparando un piano per infiltrarsi nel parlamento della Moldova

In Moldova, dove ogni elezione è un referendum sull’Europa o la Russia, il prossimo voto parlamentare del 28 settembre è giĂ nel mirino del Cremlino. Al termine di una riunione del Consiglio Supremo di Sicurezza, la presidente moldava Maia Sandu ha denunciato un piano «senza precedenti» da parte della Russia per «controllare la Moldova dall’autunno» e inserire propri uomini nel prossimo parlamento. Mai come ora è a rischio l’indipendenza democratica della repubblica ex sovietica incastonata tra Romania e Ucraina. Il pericolo, dice Sandu, è esistenziale: «La piĂą grande minaccia dell’interferenza russa è al cuore della nostra sicurezza nazionale, della nostra sovranitĂ e del nostro futuro europeo». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Russia sta preparando un piano per infiltrarsi nel parlamento della Moldova

