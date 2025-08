Attrazione al laser: è quella generata dal pavone quando fa la ruota per conquistare una femmina. E non è affatto un modo di dire: un team di scienziati della Florida Polytechnic University e della Youngstown State University (Usa) ha scoperto infatti che le piume del pavone non sono solo meravigliosamente iridescenti grazie ai loro pigmenti, ma racchiudono anche un’incredibile tecnologia naturale. La luce viene amplificata e direzionata proprio come un laser. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, si è concentrato sulla struttura delle piume del pavone, note per i loro colori cangianti e per il celebre “occhio” al centro della coda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La ruota del pavone? Un gioco di luce laser per conquistare le femmine