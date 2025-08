La rivoluzione della sanità sotto attacco | De Luca insulta Campitiello ma a parlare è il suo lavoro

Una polemica feroce, innescata da Vincenzo De Luca contro la dirigente del Ministero della Salute Maria Rosaria Campitiello, ha acceso i riflettori su una figura fino a oggi nota soprattutto negli ambienti tecnici. Tutto è partito da un attacco pubblico del presidente della Regione Campania durante un evento universitario a Caserta, in cui ha accusato la professoressa – senza mezzi termini – di essere «inadeguata e impreparata», insinuando che il suo incarico sia frutto di «clientelismo politico» per via del legame con Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e possibile candidato del centrodestra alla guida della Regione.

