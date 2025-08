La rivendicazione di Valditara | La scuola sta molto meglio di quello che dicono i giornali

Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, è stato ospite di Gigi Marzullo nel programma Sottovoce, in onda su Rai1. Ecco quanto emerso sul mondo della scuola italiana: "Fare il ministro è un'avventura straordinariamente stimolante, richiede molto impegno, ma ritengo che si possano fare tante cose per il bene della scuola italiana. L'Italia è ovviamente un paese normale, ma vorrei che la società italiana sempre di più, e soprattutto la politica italiana, si ispirasse a quei canoni di normalità che all'estero sono ampiamente condivisi. Se io devasto una scuola è giusto che debba pagare i danni che ho causato.

“Dalla Scuola al Lavoro. La filiera 4+2 tra Istruzione e ITS Academy”: incontro a Salerno con il Ministro Valditara - E’ in programma per venerdì 16 maggio 2025, alle ore 11, presso il Complesso Monumentale di Santa Sofia, in Piazza Abate Conforti, nell’ambito del programma di visite del Ministro dell’istruzione e del merito nelle scuole di Italia, l’incontro “Dalla Scuola al Lavoro.

Cellulari a scuola, Valditara propone all’Ue il divieto in classe: undici Paesi dicono "sì" - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato oggi, nel corso della riunione del Consiglio dell’Unione europea dedicata all’Istruzione, la proposta per una raccomandazione europea che scoraggi l’uso degli smartphone in classe in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Unione.

Valditara: “Spero che il contratto per il personale della scuola venga sottoscritto presto” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara- durante l'inaugurazione dell'apertura di un asilo nido a Vitulazio - ha ricapitolato alcune delle principali novità che interesseranno il sistema scolastico italiano, focalizzandosi su due aspetti: la continuità didattica per gli studenti con disabilità e la riforma del voto in condotta.

