La ripartenza di Carlo Moscatelli Hub giovani cultura e commercio

"Iniziamo a cambiare il volto della cittĂ . Il primo passo è molto significativo". Il neo sindaco Carlo Moscatelli (nella foto) è soddisfatto per avere approvato le variazioni di bilancio nella seduta consiliare di mercoledì sera. "Un atto avvenuto a tempo di record – commenta – visto che la giunta si è insediata due mesi fa. E, soprattutto, approvato dopo avere lavorato intensamente per poter applicare fin da subito l’avanzo di amministrazione approvato dal commissario prefettizio. Non perdiamo tempo, si lavora di squadra. Nessuno degli assessori ha rivendicato prioritĂ , tutti ci siamo confrontati per valutare le esigenze della cittĂ ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La “ripartenza“ di Carlo Moscatelli. Hub giovani, cultura e commercio

