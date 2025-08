La rigenerazione urbana riscritta dai magistrati | Meccanismi clientelari e conflitti di interesse

Il terremoto giudiziario che ha colpito i vertici di Palazzo Marino è partito dal progetto del "palazzo nel cortile". A dare il via alle indagini fu, nel 2022, un esposto su un edificio di tre piani abbattuto per far posto a un palazzo di sette piani, l’"Hidden garden" di piazza Aspromonte. La Procura chiese il sequestro della palazzina, instaurando un braccio di ferro con il costruttore, il patron di Bluestone Andrea Bezziccheri, (oggi in carcere) che si è trascinato fino in Cassazione. Da questa prima inchiesta - chiusa nei mesi scorsi con 26 indagati - i fascicoli aperti dal 2022 si sono moltiplicati e dall’ipotesi di abuso edilizio e lottizzazione abusiva, si è arrivati a squarciare il velo su un "sistema di speculazione selvaggia" e su un presunto "sistema di edilizia e urbanistica deviata ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rigenerazione urbana “riscritta“ dai magistrati: "Meccanismi clientelari e conflitti di interesse"

In questa notizia si parla di: rigenerazione - urbana - riscritta - magistrati

De Stefani (C40 Cities): “Rigenerazione urbana come partenza per trasformare nostre città ” - (Adnkronos) – "Noi come C40 Cities ci occupiamo di lavorare con le città per far si che siano più verdi e inclusive.

Arte e rigenerazione urbana a Napoli Nord, un bando a sostegno della produzione artistica per giovani under 35 - Arte e rigenerazione urbana a Napoli Nord: fino al 23 maggio è possibile partecipare a “Milk (R)evolution”, iniziativa promossa da Comunica Sociale e sostenuta dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakka, rivolta a giovani artisti dai 18 ai 35 anni.

De Stefani (C40 Cities): “Rigenerazione urbana come partenza per trasformare nostre città ” - (Adnkronos) – "Noi come C40 Cities ci occupiamo di lavorare con le città per far si che siano più verdi e inclusive.