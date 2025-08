La richiesta della Juventus per cedere Douglas Luiz | i bianconeri avvisano i due club interessati

La Juventus apre la strada ai club interessati all'acquisto di Douglas Luiz. I bianconeri, oltre alla cessione a titolo definitivo proveranno a facilitare l'affare anche con un'altra formula. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - 2025-05-11 22:56:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Douglas Luiz, la diretta.

Douglas Luiz raccontato da Adriano Bacconi: «La delusione è alta, ha anche pagato una mancanza di umiltà! Ecco cosa non ha funzionato qui alla Juventus» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz è stato raccontato così da Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sul centrocampista bianconero e sulla stagione – VIDEO.

Juventus, flop di Douglas Luiz tra polemiche e prestazioni deludenti - Douglas Luiz: un flop sconcertante C’erano grandi aspettative in estate sull’approdo in bianconero di Douglas Luiz, atteso come il regista capace di rivitalizzare il centrocampo juventino.

Douglas Luiz via dalla Juve, forse succede davvero: il club è quello giusto… - Il tentativo del Nottingham Forest per riportare Douglas Luiz in Premier League sta entrando nel vivo. tuttosport.com scrive

