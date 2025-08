La Protezione civile del Piemonte a Roma per il Giubileo dei giovani

La Protezione civile della Regione Piemonte è a Roma per partecipare attivamente al Giubileo dei giovani, in programma nella capitale fino al 4 agosto. Per garantire l'efficacia dell'organizzazione, la Regione ha mobilitato una Colonna mobile composta da 95 volontari, 2 funzionari regionali e 20. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

