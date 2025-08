La proposta Pd del modello abitativo per anziani Tanti e Antichetti | Dopo 9 anni arriva una mezza risposta

Arezzo, 1 agosto 2025 ‚Äst Nota del vice sindaco Lucia Tanti e del Garante per i diritti degli anziani Silvia Antichetti La proposta Pd del modello abitativo per anziani Tanti e Antichetti: ‚ÄúDopo 9 anni arriva una mezza risposta. Copiare √® lecito, speriamo soltanto che almeno questo sia stato fatto bene‚ÄĚ "Apprendiamo con favore, non senza comunque un certo stupore, dell'iniziativa regionale sul nuovo modello abitativo per anziani con fragilit√† leggere, ma non possiamo non sottolineare il fatto che ci sono voluti nove anni per arrivare a riconoscere, finalmente, i limiti strutturali dell'attuale sistema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

¬© Lanazione.it - La proposta Pd del modello abitativo per anziani, Tanti e Antichetti: ‚ÄúDopo 9 anni arriva una mezza risposta‚ÄĚ