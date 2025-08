La Promessa trame settimanali dal 2 all’8 agosto | Jana in difficoltà Cruz trama contro di lei

Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa  in onda nella settimana dal 2 all’8 agosto? Al centro dei riflettori troveremo Jana, che continuerà a sentirsi inadeguata e a disertare le cene di famiglia. Cruz intanto cercherà di ostacolare il fidanzamento tra la ragazza e il figlio. Anticipazioni La Promessa: Jana si sente inadeguata. Jana parla con Maria, e le confida i motivi che l’hanno spinta a lasciare la tavola nel bel mezzo della cena di famiglia. La giovane non riusciva a sopportare lo sguardo giudicante di Lorenzo e del conte di Ayala. L’amica fa di tutto per spronarla a non arrendersi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Promessa, trame settimanali dal 2 all’8 agosto: Jana in difficoltà , Cruz trama contro di lei

In questa notizia si parla di: agosto - jana - cruz - promessa

