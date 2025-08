La Promessa anticipazioni 2 agosto | Jana lascia la cena Cruz e Alonso sono infuriati

Ecco cosa accadr√† nella puntata della soap spagnola in onda domani: Durante una serata organizzata in suo onore, Jana si alza da tavola, lasciando tutti sorpresi e irritati. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, √® ambientata nei pressi di Cordova e si concentra sulla vita nel palazzo di propriet√† dei marchesi di Luj√°n. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: Maria accusa apertamente il sacerdote, unico responsabile del furto dell'oggetto sacro, la verit√† viene finalmente a galla? Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Jana √® sempre pi√Ļ determinata a evitare ogni contatto con i genitori di Manuel e continua a boicottare le cene organizzate dai marchesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 2 agosto: Jana lascia la cena, Cruz e Alonso sono infuriati

