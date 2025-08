Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 2 agosto 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap Martina pungolerà Ayala e lo metterà in grande difficoltà mentre Teresa deciderà di non partire con Marcelo; lei rimarrà alla tenuta. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 2 agosto 2025: Martina mette Ayala spalle al muro!