La preparazione estiva Tre giorni di riposo poi la tournée in Germania Il 17 il primo impegno ufficiale con il Cesena

La prima parte di preparazione estiva se ne è andata. Lo ha certificato anche mister Alberto Gilardino (nella foto Alive) al termine della vittoria in amichevole contro l’Empoli, che ha posto fine al primo ciclo di lavoro, iniziato a San Piero a Grado e proseguito a Morgex. Adesso per la squadra nerazzurra sono previsti qualche giorno di riposo, fino al ritorno a lavoro al quartier generale in programma domenica, data che anticiperà la partenza in direzione Germania, alla vigilia della partita amichevole contro il Bayer Leverkusen di Erik ten Hag. Uno scenario, un pubblico da Champions League, quello che si troverà davanti in campo il Pisa, nella partita inaugurale dei tedeschi alla BayArena, davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La preparazione estiva. Tre giorni di riposo, poi la tournée in Germania. Il 17 il primo impegno ufficiale con il Cesena

