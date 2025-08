La Polizia di Stato sospende l’attività di una sala giochi e di una pensione per animali

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha emesso nei confronti del legale rappresentate di una società di gestione di sale giochi il decreto di sospensione dell’attività di una di queste, sita nel centro del capoluogo jonico, per un periodo di 10 giorni. Il provvedimento è stato adottato perché nel corso di un controllo avvenuto in piena notte da parte del personale della Sezione Volante è stata constatata la presenza in quei locali di un minore intento a giocare ad un apparecchio d’intrattenimento. Considerando che quanto rilevato dai poliziotti si configura in una violazione delle norme che regolano il contrasto al fenomeno della ludopatia rivolta in particolare ai minori, il Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia, ha ritenuto opportuno decretare la sospensione dell’attività. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - La Polizia di Stato sospende l’attività di una sala giochi e di una “pensione” per animali

In questa notizia si parla di: stato - polizia - attività - giochi

Colleferro. Il Commissario Capo Antonio Mazza è il nuovo Dirigente del locale Commissariato della Polizia di Stato - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattinata di oggi, 8 Maggio, abbiamo avuto modo di conoscere personalmente il nuovo Dirigente del Commissariato della L'articolo Colleferro.

'Bicimparo', Polizia di Stato e Federazione Ciclistica Italiana insegnano la sicurezza stradale ai bambini - La Polizia di Stato di Parma, con personale e mezzi della locale Sezione Polizia Stradale, ha preso parte, in data 5 maggio 2025 al Tour “Bicimparo” organizzato presso la scuola primaria “Don Milani” di Parma.

Napoli e Acerra: controlli della Polizia di Stato - Due diverse operazioni straordinarie del territorio nei Quartieri di Napoli San Giovanni a Teduccio e Batta e nel Comune di Acerra.

Tara Dragas, la 18enne udinese dell'Asu e della Polizia di Stato nuova stella della ginnastica ritmica mondiale è stata ospite della redazione del Messaggero Veneto. Era accompagnata dalla madre-coach Spela. E' arrivata carica di medaglia, la più recente q Vai su Facebook

Taranto, la Polizia di Stato sospende l’attività di una sala giochi e di una pensione per animali; Sala giochi e pensione per animali irregolari: doppio blitz della Polizia; PROGETTO “ESTATE INSIEME IN SICUREZZA”: L'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA DI STATO NEL WEEKEND.